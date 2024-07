Cim Aigua cerca un delineant projectista per oficina tècnica per incorporació immediata

L'empresa Cim Aigua, especialitzada en el tractament d'aigües industrials, cerca un delineant projectista per oficina tècnica per unir-se al seu equip a les seves oficines d'Artés. El perfil ideal per a aquesta posició inclou una formació tècnica superior o enginyeria tècnica relacionada amb instal·lacions, juntament amb una experiència prèvia en l'ús de software de disseny com Autocad (Autocad Plant). Es valoren coneixements addicionals en SolidWorks, Revit i altres eines similars.

Les tasques del lloc de treball inclouen la realització d’esquemes i plànols tant per ofertes tècnic-comercials com per projectes i obres, realització de visites a clients per implantació de sistemes de tractament d’aigua, així com també supervisió de muntatges tant a taller com a obra. Per altra banda, donaria suport en la realització d’ofertes i execució d’obres realitzant amidaments, peticions d’ofertes a proveïdors i recopilació de documentació tècnica d’equips i instal·lacions.

L'empresa busca una persona amb felxibilitat horària i capacitat per desplaçar-se puntualment arreu de Catalunya. S'ofereix contracte indefinit i incorporació immediata. Els interessats poden enviar el seu CV a rrhh@cimaigua.cat