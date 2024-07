Empresa de comunicació de la Catalunya Central necessita un assessor/a publicitari

Una empresa de comunicació de la Catalunya Central busca una persona per incorporar-se en el càrrec d'assessor/a publicitari. En aquesta feina, les tasques a realitzar consistiran en gestionar la cartera de clients, captar-ne de nous, dur a terme prospeccions en l'àmbit comercial, comercialitzar amb productes, principalment digitals i implicar-se en tot el procés de venda -inclosa la preparació de propostes, anàlisi de resultats, entre d'altres-.

Els requisits a complir per aspirar al càrrec són tenir un perfil digital, parlar en català, tenir bona presència i tenir carnet de conduir amb vehicle propi. Es valoraran positivament aspectes com la formació en màrqueting digital i publicitat, l'experiència en el món comercial, l'hàbit de treballar tant amb CRM com amb objectius i nivell d'anglès.

L'empresa ofereix un contracte laboral, alta a la Seguretat Social i una retribució fixa amb incentius variables i quilometratge. Els interessats poden fer arribar el seu CV enviant un correu electrònic a través d’aquest enllaç.