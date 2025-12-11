Berga
Clínica Dental Mateos: Somriures sans, confiança total
Berga
Berga
A Clínica Dental Mateos, la salut bucodental és prioritat. Situada al Carrer Barcelona, 54, Berga, aquest centre ofereix una atenció integral amb tecnologia avançada i un equip professional que garanteix resultats òptims.
Els seus serveis inclouen radiologia 3D, odontologia general, implantologia, estètica dental, cirurgia i implants, endodòncia i ortodòncia, tot pensat per cuidar el teu somriure amb la màxima qualitat i seguretat. Per demanar cita o més informació, truca al 93 822 07 07 o visita www.gabinetmedic.cat.
