Printdossier es transforma en una copisteria 100% online
La marca de Remsa SL enfocada a serveis d’impressió per a particulars i empreses fa un pas endavant per oferir un servei totalment digitalitzat, amb assessorament personalitzat presencial o remot
Regió7
El món de la impressió ha canviat. Imprimim des del mòbil, des de casa, sense perdre temps i amb la màxima comoditat. Per adaptar-se als nous temps, Printdossier, la marca de Remsa SL enfocada a serveis d’impressió per a particulars i empreses, també evoluciona. A partir del pròxim mes de gener del 2026, es converteix en una copisteria 100% online, un model pensat per imprimir millor, més ràpid i sense interrupcions. En una era dominada per la digitalització, Remsa SL i la seva marca Printdossier han demostrat una notable capacitat per adaptar-se i prosperar. Amb solucions d’impressió personalitzada, ha sabut fer front als reptes del sector, oferint serveis innovadors que responen a les noves necessitats. I ara, fa un nou pas endavant.
La impressió, més fàcil i ràpida que mai
La plataforma online de Printdossier permet combinar tota classe d’impressions: des de dossiers amb enquadernacions úniques fins a fotografies en diversos formats, catàlegs, flyers, pòsters, roll-ups o lones de gran format. Tot plegat, amb la qualitat de sempre i una experiència més àgil que mai. Les comandes es poden recollir al mateix centre dins el nou horari de 9:30h a 14h i 15h a 17h. Per la resta de projectes encara no disponibles a la web, es poden continuar sol·licitant pressupostos a l’adreça electrònica dis@printdossier.com amb assessorament presencial o remot i amb cita prèvia.
De botiga a punt de recollida
Per centrar-se en un model més eficient, la impressió al moment i les fotocòpies deixaran d’estar disponibles. La marca aposta per un servei sense cues, basat al 100% en comandes digitals, però l’espai de Printdossier continuarà obert per a recollides i per a assessorament, mentre que la compra presencial i els productes en exposició deixen de formar part del nou model.
El material d’oficina, només online
Amb la transformació de la marca, els productes d’oficina es trobaran ara exclusivament a botiga.remsasl.com, amb suport telefònic quan es necessiti. Ideal per a escoles i empreses, i també per a particulars que prefereixin l’opció de recollida.
Aposta per un model online
Printdossier destaca per la seva plataforma online, desenvolupada internament pel departament d’innovació de Remsa SL. Aquesta eina permet als usuaris gestionar i personalitzar les seves comandes de manera eficient, i sempre amb un cost ajustat al seu consum real. A més, la flexibilitat de la plataforma permet fer comandes des de qualsevol lloc, ja sigui des de casa, l’oficina o la universitat, amb l’opció de recollir les impressions o rebre-les directament.
Un sistema sostenible
Una de les característiques més destacades de Printdossier és el seu sistema de preus basat en el consum de tòner, i no en un preu estàndard per còpia. Aquest enfocament no només permet un estalvi de fins al 30% per als clients, sinó que també és respectuós amb el medi ambient. En definitiva, Printdossier es transforma per oferir una millor experiència d’impressió, més fàcil que mai, amb més opcions i més qualitat.
