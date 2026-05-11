Eurofirms Foundation consolida La Bravíssima en la seva 3ª edició com a cita de referència del lideratge amb propòsit i la inclusió laboral
Més de 275 líders del món empresarial, social i institucional participen en la jornada solidària celebrada a l’Hostal de La Gavina, a S’Agaró
L’esdeveniment reforça el compromís amb la inclusió laboral de dones amb discapacitat mitjançant la formació i un lideratge basat en valors
S'Agaró (Girona), 8 de maig de 2026.
La Bravíssima ha celebrat el passat divendres la seva 3ª edició, reunint més de 275 persones del món empresarial, institucional, social i cultural a l’Hostal de La Gavina, que s’ha consolidat un any més com un punt de trobada entre empresa i compromís social. Impulsada per Eurofirms Foundation, la jornada ha reafirmat el seu propòsit: impulsar la inclusió laboral de dones amb discapacitat i promoure un lideratge amb valors.
La gala ha estat conduïda per Judit Mascó i Carles Sans, que han aportat proximitat i sensibilitat a una vetllada concebuda per connectar persones, generar reflexió i activar compromisos concrets. Com a novetat d’aquesta edició, s’ha atorgat el premi La Bravíssima de l’Any a Pilarín Bayés, en reconeixement a la seva trajectòria artística i al seu compromís amb la diversitat i la promoció d’una societat més igualitària i inclusiva.
Espais de diàleg per repensar el lideratge
El lideratge ha estat l’eix central d’aquesta tercera edició, amb una mirada posada tant en el lideratge en femení com en el lideratge social, a través de dues taules rodones concebudes com a espais de diàleg i aprenentatge compartit.
La taula sobre lideratge en femení, moderada per Andrea Vilallonga, ha reunit Carmina Ganyet, Directora General Corporativa de Colonial, Laura Carnicero, Vicepresidenta de Persones i Organització de SEAT s CUPRA, Mercè Donadeu, Directora Regional Catalunya Nord de Mapfre, i Ona Carbonell, campiona olímpica. La conversa ha posat l’accent en què el lideratge d’avui implica equilibrar decisió i escolta, exigència i acompanyament, així com integrar perspectives diverses per generar confiança i resultats sostenibles.
Per la seva banda, la taula sobre lideratge social, moderada per Clara Sánchez-Castro, amb la participació d’Anna Bosch, Presidenta de Noel Alimentària, Ramon Agenjo, Conseller Delegat de DAMM, i Marc Gasol, President del Bàsquet Girona, ha posat de manifest que el lideratge amb impacte no depèn de la mida ni del sector, sinó de la mirada amb què es prenen les decisions: situant les persones i el territori al centre i entenent l’impacte més enllà de l’activitat pròpia de cada organització.
Un compromís que es tradueix en oportunitats reals
A La Bravíssima, el compromís social es transforma en accions amb impacte directe. La recaptació d’aquesta edició es destinarà als programes de formació tecnològica d’Eurofirms Foundation, orientats a millorar l’ocupabilitat de dones amb discapacitat.
Un impacte que s'ha fet visible a través del testimoni de la Lupe, exalumna d'Eurofirms Foundation, que ha compartit com la formació rebuda li ha obert una nova oportunitat vital i profesional i li ha permès tornar a projectar el seu futur laboral. "Quan posem el focus en les capacitats, les limitacions deixen de marcar el camí. Cal canviar la mirada, prendre consciència dels nostres prejudicis i qüestionar-los. Darrere de cada persona amb discapacitat hi ha talent i ganes de construir un futur. La formació és una porta oberta: una oportunitat per recuperar la confiança, reconstruir trajectories i accedir al món laboral. Creiem en el talent perqué sabem que, quan canviem la mirada, canviem vides", ha assenyalat Maria Jordà, Global Leader d'Eurofirms Foundation.
Aquest compromís es construeix de manera col·lectiva gràcies a la implicació d’empreses que col·laboren amb Eurofirms Foundation per avançar cap a entorns laborals més inclusius. En aquesta edició, Mapfre, Claire Joster, l’Hostal de La Gavina i Grup Autopodium han participat com a patrocinadors de La Bravíssima, donant suport al propòsit de la Fundació i a la seva tasca per aconseguir la plena inclusió laboral de les persones amb discapacitat.
Durant 2025, la Fundació ha assolit un rècord de persones formades i acompanyades, amb 66 programes que han permès atendre més de 1.530 persones i formar prop de 500 participants. En l’àmbit tecnològic, s’han impulsat 12 promocions, amb més de
400 persones formades (30 % dones) i un índex d’inclusió laboral del 75 %, consolidant la formació com una eina real de transformació social.
La Bravíssima, una cita consolidada amb propòsit
Amb aquesta tercera edició, La Bravíssima es consolida com una cita de referència que connecta empresa i compromís social, i construeix una comunitat de líders que comparteixen una convicció comuna: la diversitat és un valor estratègic i la inclusió, una oportunitat col·lectiva.
La Bravíssima és molt més que un espai de reflexió: és un motor de canvi que impulsa aliances, genera oportunitats i contribueix a un model de lideratge més humà, responsable i amb impacte social.
Sobre Eurofirms People First
Eurofirms People First és la primera multinacional espanyola de gestió de talent. Des de 1991 ajudem a les persones a trobar feina i a les empreses a trobar talent, amb una manera de treballar que ens defineix: People First.
La nostra cultura prioritza a les persones i es basa en tres valors que ens acompanyen des de l’inici: respecte, responsabilitat i transparència. Creiem que les relacions de confiança, el benestar i el compromís són la base de qualsevol projecte sostenible, i apliquem aquesta filosofia en tot allò que fem.
Cada dia generem oportunitats laborals per a més de 30.000 persones i col·laborem amb més de 5.000 empreses, busquem sempre el millor encaix entre el talent i la organització. Més enllà de cobrir vacants, acompanyem a les empreses en la creació d’equips alineats amb la seva cultura i el seu propòsit.
Amb més de 1.700 professionals en 7 països i en una xarxa de 160 oficines, oferim solucions de treball temporal, selecció, outsourcing, headhunting, executive research, formació i desenvolupament de persones. A més, a través d’Eurofirms Foundation, promovem la inclusió laboral de persones amb discapacitat, facilitant més de 9.000 contractacions i contribuint a una societat més justa i inclusiva.
A la vegada, el 2025 Eurofirms ha estat distingida per Forbes com l’única empresa de gestió de talent present al rànquing de les millors empreses per treballar a Espanya.
Eurofirms People First, Claire Joster i Eurofims Foundation són les marques que formem part del grup, reflectint un model de gestió del talent que combina creixement empresarial amb impacte social.
