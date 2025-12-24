Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
La Font dels CapellansGripEpisodi de neuBaralla a IgualadaLoteria de NadalPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Manresa

2M Assessors: Gestió empresarial amb confiança

Confiança i rigor en la gestió empresarial i jurídica

Confiança i rigor en la gestió empresarial i jurídica / Freepik

Regió7

Manresa

2M Assessors és una assessoria amb seu a Manresa que ofereix serveis integrals per a empreses i particulars, amb una trajectòria consolidada en el sector. L’empresa és especialista en assessoria jurídica, gestió empresarial i administració de finques, amb un equip professional que treballa per garantir solucions eficients, adaptades i amb la màxima transparència. El seu objectiu és aportar tranquil·litat i seguretat en la gestió diària, ajudant els clients a complir amb les seves obligacions legals i optimitzar els seus recursos.

A més, per facilitar l’atenció personalitzada, també ofereix servei els dimarts a la tarda a Artés, al Carrer Roquefort, 38-42, reforçant així la seva proximitat amb el territori i els clients. Amb una filosofia basada en la confiança, el rigor i la professionalitat, 2M Assessors és el soci ideal per gestionar amb èxit tots els aspectes legals i administratius d’un negoci o patrimoni. Per a més informació, es pot visitar l’oficina al Carrer Foneria, 10, 08241 Manresa, trucar al 93 877 04 01.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents