Barcelona
Agbar: gestió eficient de l’aigua, confiança garantida
Regió7
Agbar, empresa líder en la gestió sostenible de l’aigua, amb l’objectiu d’oferir un servei eficient, segur i adaptat a les necessitats de cada client. Amb una trajectòria consolidada, aposta per la innovació i la digitalització per garantir una experiència àgil i transparent, amb eines com el pagament online, la lectura telemàtica i la cita prèvia. A més, disposa d’un fons social per ajudar les famílies en el pagament del rebut de l’aigua i treballa per accelerar la transformació ecològica, vetllant pel medi ambient i els recursos naturals.
Agbar combina tecnologia, implicació social i proximitat per oferir solucions que asseguren la qualitat del servei i la protecció dels usuaris. Si necessites gestionar factures, consultar afectacions a la xarxa o activar serveis com el pla 12 Gotes, Agbar posa a la teva disposició canals oficials segurs i un equip compromès amb la sostenibilitat i la inclusió. Per a més informació, es pot visitar www.agbarclients.cat, contactar a través dels canals oficials o sol·licitar cita prèvia per a qualsevol gestió.
