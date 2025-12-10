Manresa
Aigües de Manresa: Un futur clar com l’aigua
Aigües de Manresa és l’empresa municipal que gestiona el cicle integral de l’aigua amb un compromís ferm per la sostenibilitat i l’eficiència. Amb seu social a la Plana de l’Om, 6 i atenció al públic a la Plaça del Salt, 1, el seu objectiu és garantir el millor servei als usuaris i cuidar un recurs essencial per a la vida.
La seva missió és clara: gestionar l’aigua de manera responsable, assegurant qualitat i proximitat. Amb una visió orientada al futur, Aigües de Manresa vol consolidar-se com una empresa pública amb vocació de servei, compromesa amb el territori i amb la preservació del medi ambient.
Per més informació, visita www.aiguesmanresa.cat o truca al 93 872 55 22.
