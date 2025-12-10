Aigües de Manresa: Un futur clar com l’aigua

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aigües de Manresa és l’empresa municipal que gestiona el cicle integral de l’aigua amb un compromís ferm per la sostenibilitat i l’eficiència. Amb seu social a la Plana de l’Om, 6 i atenció al públic a la Plaça del Salt, 1, el seu objectiu és garantir el millor servei als usuaris i cuidar un recurs essencial per a la vida.

La seva missió és clara: gestionar l’aigua de manera responsable, assegurant qualitat i proximitat. Amb una visió orientada al futur, Aigües de Manresa vol consolidar-se com una empresa pública amb vocació de servei, compromesa amb el territori i amb la preservació del medi ambient.

Per més informació, visita www.aiguesmanresa.cat o truca al 93 872 55 22.

