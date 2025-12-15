Manresa
Aluminis Romero: Alumini que dona forma al teu projecte
Regió7
Amb més de 20 anys d’experiència, Aluminis Romero és especialista en la fabricació i instal·lació de tancaments d’alumini, PVC, vidres i miralls, així com en una àmplia gamma de productes per a la llar i negocis: persianes, mallorquines, reixes, mosquiteres, tendals, pèrgoles, tarimes d’exterior, parquets i mampares de bany. També ofereixen solucions per a divisions d’oficina, motoritzacions i cortines, combinant funcionalitat i disseny.
Amb un equip tècnic i administratiu en constant evolució, Aluminis Romero treballa amb marques líders com Technal, Climalit, Parador, Duscholux, Gradulux, Nice, Ferrari i Klein, garantint la màxima qualitat al millor preu. El seu compromís és clar: adaptar-se a les necessitats del client i oferir un servei professional ahir, avui i demà.
Per més informació, truca al 93 874 30 44 (Manresa) o al 669 825 901 (delegació Sitges), escriu a info@aluminisromero.com o visita www.aluminisromero.com.
