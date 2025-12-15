Manresa
Aluminis Sant Salvador: Innovació en cada estructura
Regió7
Amb més de 25 anys d’experiència, Aluminis Sant Salvador és especialista en la fabricació i instal·lació de finestres, portes, persianes i tancaments d’alumini. Treballen amb la tecnologia més avançada i un equip altament qualificat per oferir productes de gran qualitat, adaptats a les necessitats de cada client.
A més, disposen d’una àmplia gamma de solucions: mosquiteres, celosies, mallorquines, separadors d’espais, sistemes per a exteriors i persianes amb aïllament tèrmic, garantint confort, estalvi energètic i disseny. El seu compromís és clar: innovació, durabilitat i un servei proper que assegura resultats impecables.
Trobaràs Aluminis Sant Salvador al Carrer d’Esteve Terradas, 43 – 08243 Manresa (Barcelona). Per més informació, truca al 93 877 20 82 o al 615 814 965, escriu a info@aluminis-santsalvador.com o visita www.aluminis-santsalvador.com.
