ASFO Bages: Formació i seguretat laboral garantida

Formació i seguretat laboral

Formació i seguretat laboral / Freepik

Regió7

Manresa

ASFO Bages és una assessoria especialitzada en formació i seguretat laboral, que ofereix serveis integrals en els àmbits laboral, fiscal i comptable per a empreses i professionals. El seu objectiu és garantir el compliment normatiu i proporcionar solucions adaptades a cada necessitat, amb un equip proper i qualificat que acompanya els clients tant en la gestió diària com en la prevenció de riscos.

Per a més informació, es pot visitar l’oficina al Carrer Pompeu Fabra, 1, entl. 1r, 08241 Manresa, trucar al 93 872 87 93 o contactar per correu electrònic a asfo@asfo.cat.

