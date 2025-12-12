Manresa
Audit Manresa: Auditories amb rigor i transparència
Regió7
Des de 1989, Audit Manresa és una empresa especialitzada en auditoria i consultoria que ofereix serveis professionals amb la màxima serietat i fiabilitat. El seu equip, format per economistes i auditors amb una àmplia experiència, treballa per garantir la transparència i la seguretat financera de les empreses.
Realitzen auditories de comptes anuals, tant individuals com consolidades, obligatòries o voluntàries, així com revisions d’estats financers, balanços i comptes de resultats. A més, disposen d’un departament pericial que elabora informes econòmico-financers, peritacions judicials, proves pericials i processos de Due Diligence, aportant rigor i claredat en situacions complexes. Ens trobaràs a Passeig Pere III, 24, 5º, 08242 Manresa. Per més informació, truca al +34 938 720 311, envia un fax al +34 938 721 401, escriu a auditmanresa@auditmanresa.com o visita www.auditorsmanresa.com.
