Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
AturPerfumeria ReginaPlans cap de setmanaTorrons viralsPesta porcinaJo Jet i Maria RibotBaxi Manresa
instagramlinkedin

Manresa

Audit Manresa: Auditories amb rigor i transparència

Audit Manresa

Audit Manresa / Audit Manresa

Regió7

Manresa

Des de 1989, Audit Manresa és una empresa especialitzada en auditoria i consultoria que ofereix serveis professionals amb la màxima serietat i fiabilitat. El seu equip, format per economistes i auditors amb una àmplia experiència, treballa per garantir la transparència i la seguretat financera de les empreses.

Realitzen auditories de comptes anuals, tant individuals com consolidades, obligatòries o voluntàries, així com revisions d’estats financers, balanços i comptes de resultats. A més, disposen d’un departament pericial que elabora informes econòmico-financers, peritacions judicials, proves pericials i processos de Due Diligence, aportant rigor i claredat en situacions complexes. Ens trobaràs a Passeig Pere III, 24, 5º, 08242 Manresa. Per més informació, truca al +34 938 720 311, envia un fax al +34 938 721 401, escriu a auditmanresa@auditmanresa.com o visita www.auditorsmanresa.com.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents