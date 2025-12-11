Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bages Color: Colors que transformen els teus espais

Quan es tracta de donar vida als teus projectes, Bages Color SL és el teu aliat. Situada al Carrer Pau Miralda, 41, Polígon Industrial Bufalvent, Manresa, aquesta empresa és especialista en pintura decorativa, manteniment industrial, així com en lacats i granallatges per aconseguir acabats impecables.

Amb una combinació d’experiència i innovació, Bages Color ofereix solucions adaptades tant per a particulars com per a empreses, garantint qualitat i professionalitat en cada treball. Si vols transformar els teus espais amb color i estil, aquest és el lloc ideal. Per més informació, visita www.bagescolor.com o truca al 93 874 00 88.

