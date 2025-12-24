Manresa
Belza Assessors: Solucions fiscals amb confiança
Regió7
Manresa
Belza Assessors SL és una assessoria d’economistes amb una àmplia experiència en gestió fiscal, mercantil, laboral i jurídica. L’empresa ofereix un servei integral tant per a societats mercantils com per a persones físiques, amb especial atenció a la planificació fiscal, la gestió d’inspeccions, recursos i reclamacions. El seu objectiu és aportar tranquil·litat i seguretat als clients, amb solucions adaptades i assessorament personalitzat per optimitzar la gestió empresarial i complir amb totes les obligacions legals.
Per a més informació, es pot visitar l’oficina al Carrer Navarra, 9, 08241 Manresa, trucar al 93 872 79 00 o consultar la web www.belza.cat.
- Mor als 72 anys Jordi Perich, històric cuiner del restaurant Cal Carter de Mura
- El tercer premi de la Loteria de Nadal, el 90693, deixa 50.000 euros a Monistrol de Montserrat
- Diners per comprar ambulàncies, un vi, un quadre i un DVD: l'herència que va deixar el papa Francesc a sor Lucía
- Happylandia de Manresa ha de tancar provisionalment el segon dia d'obrir en no tenir llicència d'activitat
- Avís de neu per al dia de Nadal: la cota podria baixar fins als 500 metres a la Catalunya central
- Un intent d'avançament per la dreta acaba amb un enfrontament enmig de la C-55, a Manresa
- Aquestes són les 25 empreses que més facturen de la Cerdanya
- Mor als 82 anys Joan Lladó, cofundador dels Armats, dels quals va ser el capità manaia fins fa dos anys