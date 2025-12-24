Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Belza Assessors: Solucions fiscals amb confiança

Experts en gestió fiscal per a la teva tranquil·litat

Belza Assessors SL és una assessoria d’economistes amb una àmplia experiència en gestió fiscal, mercantil, laboral i jurídica. L’empresa ofereix un servei integral tant per a societats mercantils com per a persones físiques, amb especial atenció a la planificació fiscal, la gestió d’inspeccions, recursos i reclamacions. El seu objectiu és aportar tranquil·litat i seguretat als clients, amb solucions adaptades i assessorament personalitzat per optimitzar la gestió empresarial i complir amb totes les obligacions legals.

Per a més informació, es pot visitar l’oficina al Carrer Navarra, 9, 08241 Manresa, trucar al 93 872 79 00 o consultar la web www.belza.cat.

