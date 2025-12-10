Manresa
Cal Spaguetti: Sabors que fan història
Regió7
Manresa
Si busques una experiència gastronòmica única, Cal Spaguetti és la teva destinació. Especialitzat en peix fresc i marisc, aquest restaurant combina tradició i qualitat per oferir plats que conquisten tots els paladars. Cada ració és preparada amb productes seleccionats per garantir el sabor autèntic que ha fet de Cal Spaguetti un referent a la ciutat.
Situat a la Carretera de Vic, 157, Manresa, el restaurant disposa de servei de pàrquing gratuït per a la comoditat dels seus clients. Per reserves o informació, contacta a calspaguetti@hotmail.com o visita www.calspaguetti.es.
