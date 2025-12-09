Berga
Carns i embotits llumà: Excel·lència en cada tall
Regió 7
Berga
Berga compta amb un referent en el món carni: Carns i Embotits Llumà, un establiment que combina experiència i elaboració pròpia per oferir productes de màxima qualitat. Amb una sala de desfer pròpia i una llarga trajectòria en la producció artesanal d’embotits, Llumà s’ha consolidat com a distribuïdor de confiança per a tot tipus de carns. El seu compromís amb la tradició i el bon servei fa que cada peça arribi al client amb el sabor autèntic que la caracteritza.
Trobaràs Carns i Embotits Llumà a Ctra. de Solsona, 11, baixos, Berga, o pots contactar al 93 822 22 34 per fer les teves comandes. Qualitat, proximitat i passió per la carn: això és Llumà.
