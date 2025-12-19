Manresa
Centre Biològic L’Arrel: benestar que neix de l’arrel
Regió7
El Centre Biològic L’Arrel, situat al Passeig Pere III de Manresa, porta 37 anys oferint productes i serveis per cuidar la salut i el benestar de manera natural. Especialitzat en alimentació biològica i opcions per a celíacs, intoleràncies, diabètics, hipertensió i colesterol, també disposa d’una àmplia gamma d’articles d’herboristeria, amb infusions, extractes, càpsules i oligoteràpia. A més, ofereix cosmètica natural, llibres, roba i sabates, tot pensat per a un estil de vida saludable i conscient.
El centre complementa la seva oferta amb assessorament personalitzat en dietes i cuina vegetariana i macrobiótica, ajudant-te a incorporar hàbits equilibrats i respectuosos amb el medi ambient. Si busques productes naturals i consells experts per cuidar-te, L’Arrel és el teu espai de confiança. Per a més informació, es pot visitar el centre a Pg. Pere III, 91, 08242 Manresa, trucar al 93 874 61 06, escriure a arrelarrel@hotmail.com.
