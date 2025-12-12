Centre Oftalmològic Asensi: Experts en cuidar els teus ulls

Igualada
A Igualada, la salut ocular té un referent: el Centre Oftalmològic Dr. Asensi, integrat per un equip de cinc oftalmòlegs i una optometrista que cobreixen gairebé el 100% de les patologies oculars. El Dr. Asensi és especialista en cirurgia de cataractes i vies llagrimals, així com en patologies infantils i generals, mentre que la resta de l’equip tracta casos específics com retina, glaucoma i pol anterior.
El centre també ofereix serveis d’optometria avançada, amb teràpies visuals per corregir ulls ganduls, tractaments amb orto-K per la miopia, i unitat de baixa visió. A més, disposa de tecnologia d’última generació per diagnòstic i cirurgia, com làsers, OCT, IOL Master, i col·labora amb l’Institut Català de la Retina per casos més complexos. Trobaràs el centre al Carrer de la Torre, 5, 1r 4a, Igualada. Per demanar hora, truca al 938 042 900 o escriu a info@centreoftalmologicasensi.cat.
