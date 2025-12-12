Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
AturPerfumeria ReginaPlans cap de setmanaTorrons viralsPesta porcinaJo Jet i Maria RibotBaxi Manresa
instagramlinkedin

Igualada

Centre Oftalmològic Asensi: Experts en cuidar els teus ulls

Centre Oftalmològic Asensi

Centre Oftalmològic Asensi / Centre Oftalmològic Asensi

Regió7

Igualada

A Igualada, la salut ocular té un referent: el Centre Oftalmològic Dr. Asensi, integrat per un equip de cinc oftalmòlegs i una optometrista que cobreixen gairebé el 100% de les patologies oculars. El Dr. Asensi és especialista en cirurgia de cataractes i vies llagrimals, així com en patologies infantils i generals, mentre que la resta de l’equip tracta casos específics com retina, glaucoma i pol anterior.

El centre també ofereix serveis d’optometria avançada, amb teràpies visuals per corregir ulls ganduls, tractaments amb orto-K per la miopia, i unitat de baixa visió. A més, disposa de tecnologia d’última generació per diagnòstic i cirurgia, com làsers, OCT, IOL Master, i col·labora amb l’Institut Català de la Retina per casos més complexos. Trobaràs el centre al Carrer de la Torre, 5, 1r 4a, Igualada. Per demanar hora, truca al 938 042 900 o escriu a info@centreoftalmologicasensi.cat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
  2. Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
  3. El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
  4. Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
  5. Sembla la Sagrada Família, però és en un petit poble de Tarragona: una joia modernista d'un deixeble de Gaudí que per poc no arriba a existir
  6. Ernest Larroya munta una Trobada de Bateries per La Marató: 'El meu pare es va morir de càncer i jo volia aportar el meu granet de sorra a Manresa
  7. Jo Jet i Maria Ribot pleguen
  8. La reacció quan es descobreix la Seu és de sorpresa

Fonollosa reviurà el passat amb l'arribada de la Nit Viva, que torna amb una nova escena

Fonollosa reviurà el passat amb l'arribada de la Nit Viva, que torna amb una nova escena

Desarticulat el principal distribuïdor de cocaïna a l'Anoia: el grup criminal també tenia plantacions de marihuana en quatre cases

Desarticulat el principal distribuïdor de cocaïna a l'Anoia: el grup criminal també tenia plantacions de marihuana en quatre cases

Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE

Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE

Un seguidor de 100 anys del Baxi, Josep Tapias Descals, serà homenatjat al descans del partit contra el Barça

Un seguidor de 100 anys del Baxi, Josep Tapias Descals, serà homenatjat al descans del partit contra el Barça

Una víctima de violència de gènere va fingir que era morta per evitar que la parella l'acabés matant

Una víctima de violència de gènere va fingir que era morta per evitar que la parella l'acabés matant

Amb aquest truc enginyós ja no malgastaràs més paper higiènic

Amb aquest truc enginyós ja no malgastaràs més paper higiènic

L’Agència Tributària alerta d’una nova onada de correus fraudulents: com detectar els missatges falsos?

L’Agència Tributària alerta d’una nova onada de correus fraudulents: com detectar els missatges falsos?

Ibuprofèn o paracetamol: què em prenc per la grip?

Ibuprofèn o paracetamol: què em prenc per la grip?
Tracking Pixel Contents