Manresa
Centre Oftalmològic Dr. Fernando Ortiz Torres: Veure-hi bé és viure millor
Regió7
Manresa
A Manresa, la salut ocular té nom propi: Dr. Fernando Ortiz Torres, especialista en cirurgia ocular amb una trajectòria que garanteix professionalitat i confiança. El centre ofereix atenció personalitzada per cuidar la teva visió amb els millors tractaments i tecnologia avançada.
Situat al Carrer Àngel Guimerà, 28, 4t 1a, el Centre Oftalmològic és el lloc ideal per revisió, diagnòstic i intervencions quirúrgiques que milloren la qualitat de vida dels pacients. Per demanar cita, truca al 93 872 25 69 o al 655 530 597.
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
- L’advocat Ignacio de la Calzada: 'Molts treballadors perden indemnitzacions per aquest error
- Els populars banys termals de Llo de l'Alta Cerdanya, tancats per un incendi
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
- Rosalía interromp una entrevista per...una panerola