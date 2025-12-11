Sallent
Clínica Dental Sallent: On el teu somriure importa
Regió7
Sallent
A Clínica Dental Sallent, la salut bucodental és la nostra prioritat. Situada al Carrer Claret, 13 baixos, Sallent, el centre ofereix una atenció completa amb tecnologia avançada i un equip professional liderat per la Dra. Mireia Ferrer Téllez (col. 3362).
Els serveis inclouen odontologia general per a infants i adults, estètica dental, pròtesis, endodòncia, periodòncia, ortodòncia estètica i Invisalign, radiologia i implantologia. Tot pensat per cuidar el teu somriure amb qualitat i confiança. Horari: de dilluns a dijous de 9 h a 20 h (sense tancar al migdia) i divendres de 9 h a 15 h. Per més informació, truca al 93 820 60 09 o visita www.clinidentsallent.com.
