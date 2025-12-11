Clínica Universitària: Salut integral amb rigor professional

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

A Clínica Universitària, situada a Av. Universitària, 8-10, Manresa, trobaràs un espai dedicat a la salut i el benestar amb una atenció multidisciplinària i professional. El centre ofereix una àmplia gamma de serveis per cuidar-te de manera integral: logopèdia, podologia, fisioteràpia, dietètica i nutrició, psicologia (infants i adults) i psicopedagogia, així com neurorehabilitació.

A més, disposa d’unitats especialitzades com la Unitat de la Veu (per a veu parlada i cantada), la Unitat de Salut i Esport (exploració biomecànica conjunta fisioterapeuta + podòleg), la Unitat de Cirurgia Podològica, i la Unitat de fisioteràpia craneomandibular i del sistema vestibular. Tot pensat per oferir un servei complet i personalitzat. Per més informació, truca al 93 875 73 10 o visita www.clinicauniversitaria.cat.

