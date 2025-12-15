Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics: Impulsem la innovació i el talent

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

A Manresa, el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central (CETIM) és el punt de referència per als professionals de l’enginyeria industrial. L’entitat ofereix serveis essencials per als seus col·legiats: borsa de treball, assessorament jurídic, fiscal, comptable i laboral, així com formació contínua i oportunitats de networking per impulsar la carrera professional.

A més, el CETIM vetlla pel compliment de les bones pràctiques i la deontologia, representant els interessos dels enginyers davant institucions i administracions. També promou la innovació i la formació permanent, amb l’objectiu de garantir un exercici professional adaptat als reptes actuals. Si ets graduat en Enginyeria o Enginyer Tècnic Industrial, col·legia’t i accedeix a tots els avantatges d’una comunitat que aposta pel talent i el progrés.

Trobaràs el CETIM a Plana de l’Om, 6, 2n 5a – 08241 Manresa. Per a més informació, truca al 93 872 57 62 o al 691 932 594, escriu a cetim@cetim.cat o visita www.cetim.cat.

