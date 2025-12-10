Manresa
Col·legi Mare de Déu del Pilar: Educació amb valors i activitats que sumen
Regió7
Manresa
El Col·legi Mare de Déu del Pilar, situat al Carrer Sant Joan, 62-64, Manresa, és un centre que ofereix Educació Infantil, Primària i ESO amb una proposta educativa que va més enllà de les aules. El seu projecte pedagògic complementa les classes amb activitats innovadores com L’hora del conte, Start-up!, Jocs matemàtics, Som artistes i tallers creatius que fomenten la curiositat i el pensament crític.
A l’ESO, el centre reforça l’aprenentatge amb sessions extra de matemàtiques, física i química, llengua catalana i idiomes, i ofereix activitats esportives extraescolars gratuïtes per a tots els nivells, potenciant el treball en equip i els hàbits saludables.
Per més informació, truca al 93 873 04 04 o escriu a a8020309@xtec.cat.
