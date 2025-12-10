Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Col·legi Mare de Déu del Pilar: Educació amb valors i activitats que sumen

El col·legi Mare de Déu del Pilar

El col·legi Mare de Déu del Pilar / Col·legi Mare de Déu del Pilar

Regió7

Manresa

El Col·legi Mare de Déu del Pilar, situat al Carrer Sant Joan, 62-64, Manresa, és un centre que ofereix Educació Infantil, Primària i ESO amb una proposta educativa que va més enllà de les aules. El seu projecte pedagògic complementa les classes amb activitats innovadores com L’hora del conte, Start-up!, Jocs matemàtics, Som artistes i tallers creatius que fomenten la curiositat i el pensament crític.

A l’ESO, el centre reforça l’aprenentatge amb sessions extra de matemàtiques, física i química, llengua catalana i idiomes, i ofereix activitats esportives extraescolars gratuïtes per a tots els nivells, potenciant el treball en equip i els hàbits saludables.

Per més informació, truca al 93 873 04 04 o escriu a a8020309@xtec.cat.

El tribunal que jutja els Pujol admet el testimoni de Villarejo per determinar la incidència de l’operació Catalunya en el cas

Dos testimonis ratifiquen davant la jutgessa que Santi Laiglesia vivia al pis de Montse Careta

Manresa s'alia amb la IA, inclòs un sant Ignasi convertit en guia, per explicar els seus atractius turístics i històrics

Denunciat per maltractament animal un veí de Castellbell i el Vilar després de trobar-se quatre gossos en estat precari

Navarra, Madrid i Catalunya tenen les universitats públiques més cares

Visita organitzada gratuïta a espais religiosos de Manresa, dissabte

Sis empreses del Berguedà i la Cerdanya se sumen per primera vegada a la Carta Europea del Turisme Sostenible

Concentració de coloms a la plaça Sant Ignasi de Manresa

