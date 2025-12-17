Igualada
Companys Extintors Catalunya: Protegim el teu espai amb seguretat
Regió7
Quan es tracta de prevenció d’incendis, Companys Extintors Catalunya és el teu aliat de confiança. Situada al Carrer Gran Bretanya, 11 (Polígon Industrial Les Comes), Igualada, aquesta empresa ofereix venda, instal·lació, manteniment i homologació de tot tipus d’equips i sistemes contra incendis.
Entre els seus serveis destaquen: extintors, BIEs (Boques d’Incendi Equipades), alarmes, alarmes de gasos i ventilació, hidrants, columnes seques, equips de pressió, senyalització, il·luminació d’emergència i sistemes especials fets a mida. Tot amb la garantia d’un equip professional que prioritza la seguretat i la qualitat. Per més informació, truca al 931 355 448 o al 621 242 814, escriu a info@extintorscompanys.com o visita www.extintorscatalunya.com.
