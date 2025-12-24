Diari Regió7: Mitjà de referència a la Catalunya central

Manresa
Regió7 és el mitjà de comunicació de referència a la Catalunya Central. Creat el 1978, en el context de la nova etapa democràtica, ha estat sempre compromès amb un periodisme professional, independent i en català. Amb vocació de servei públic, el diari ha sabut anticipar tendències i innovar en cada etapa: des de la informatització del procés de producció als vuitanta fins al llançament d’una de les primeres edicions en línia del país el gener de 1996, fet que va obrir el camí a una transformació sostinguda.
Avui, Regió7 compta amb una edició digital i una altra en paper elaborades amb el màxim rigor informatiu i una qualitat estètica que expliquen que la capçalera segueixi sent el mitjà líder del seu àmbit. Alhora, aquest és un diari proper que connecta persones, comunitats, negocis i institucions, i que continua mirant endavant amb la mateixa ambició que el va veure néixer.
Per a més informació, pots visitar-nos al carrer de Sant Antoni Maria Claret, 32, 08243 Manresa; trucar al 93 877 22 33; escriure a regio7@regio7.cat o consultar la nostra web: https://www.regio7.cat/.
