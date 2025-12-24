Diari Regió7: Mitjà de referència a la Catalunya central

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Manresa

Regió7 és el mitjà de comunicació de referència a la Catalunya Central. Creat el 1978, en el context de la nova etapa democràtica, ha estat sempre compromès amb un periodisme professional, independent i en català. Amb vocació de servei públic, el diari ha sabut anticipar tendències i innovar en cada etapa: des de la informatització del procés de producció als vuitanta fins al llançament d’una de les primeres edicions en línia del país el gener de 1996, fet que va obrir el camí a una transformació sostinguda.

Avui, Regió7 compta amb una edició digital i una altra en paper elaborades amb el màxim rigor informatiu i una qualitat estètica que expliquen que la capçalera segueixi sent el mitjà líder del seu àmbit. Alhora, aquest és un diari proper que connecta persones, comunitats, negocis i institucions, i que continua mirant endavant amb la mateixa ambició que el va veure néixer.

Per a més informació, pots visitar-nos al carrer de Sant Antoni Maria Claret, 32, 08243 Manresa; trucar al 93 877 22 33; escriure a regio7@regio7.cat o consultar la nostra web: https://www.regio7.cat/.

  1. Mor als 72 anys Jordi Perich, històric cuiner del restaurant Cal Carter de Mura
  2. El tercer premi de la Loteria de Nadal, el 90693, deixa 50.000 euros a Monistrol de Montserrat
  3. Diners per comprar ambulàncies, un vi, un quadre i un DVD: l'herència que va deixar el papa Francesc a sor Lucía
  4. Happylandia de Manresa ha de tancar provisionalment el segon dia d'obrir en no tenir llicència d'activitat
  5. Avís de neu per al dia de Nadal: la cota podria baixar fins als 500 metres a la Catalunya central
  6. Un intent d'avançament per la dreta acaba amb un enfrontament enmig de la C-55, a Manresa
  7. Aquestes són les 25 empreses que més facturen de la Cerdanya
  8. Laura Lobo, advocada, desmunta un mite bancari: “Ser cotitular no et converteix en propietari”

Creativitat als aparadors: Solsona premia un trencanous i un homenatge a Gaudí al concurs de Nadal

Veolia unifica la seva organització i marca per afrontar els creixents reptes mediambientals

Gil Membrado, d'Olost, lidera en el seu debut a les Andbank GSeries

Abascal i Ortega Smith, una ruptura política, personal i gairebé familiar

Barcelona regula el botellon nadalenc del carrer Mandri: tancament dels supermercats 24 hores i talls de tràfic

Investiguen l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per contractes sense justificar de 21,7 milions

Diari Regió7: Mitjà de referència a la Catalunya central

Borredà celebra la Fira de Nadal amb parades, música, jocs i el príncep Hassan

