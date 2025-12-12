Difoprint SL: Disseny i impressió sense límits

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Difoprint SL s’ha consolidat com una empresa líder en impressió offset i digital, gran format, packaging i retolació. Amb més de tres dècades d’experiència, ofereixen solucions creatives i de qualitat per potenciar la imatge corporativa i donar vida a qualsevol projecte, des de vinils i expositors fins a estands per a fires i caixes de llum.

Amb tecnologia d’última generació i un equip de professionals qualificats, garanteixen resultats impecables en cada procés: preimpressió, enquadernació, senyalització i muntatge d’exposicions. A més, disposen de transport propi i servei d’estocatge, assegurant comoditat i rapidesa per als seus clients. Difoprint SL es troba al Carrer General Prim, 3, 08272 Sant Fruitós de Bages, Barcelona. Per més informació, truca al 93 876 05 27, escriu a difo@difoprint.com o visita www.difoprint.com.

