Manresa
Dimmtex: Teixits tècnics per a la indústria
Regió7
Amb més de 35 anys d’experiència, Dimmtex és especialista en la compra, venda i manteniment de maquinària metal·lúrgica, tant nova com d’ocasió. Ofereixen una àmplia gamma de productes per a professionals: maquinària industrial, accessoris per a manutenció i transport, eines, recanvis i mobiliari per a tallers, tot amb assessorament tècnic personalitzat.
A més, disposen de serveis complets com desmuntatge i trasllats, reparacions, subministrament de recanvis i logística amb enviaments ràpids a tot Espanya i Europa. Com a distribuïdors de marques líders, garanteixen qualitat, funcionalitat i preus competitius, adaptant-se a les necessitats del mercat actual.
Trobaràs Dimmtex a Plana de l’Om, 6, 2n 5a – 08241 Manresa. Per més informació, truca al 93 872 75 06 (horari d’atenció telefònica: de dilluns a divendres, de 09:00 a 13:00 h i de 15:00 a 19:00 h), escriu a dimmtex@dimmtex.com o visita www.dimmtex.com.
- Per quin motiu dijous sonaran sirenes a vuit municipis del Berguedà i el Bages?
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
- La germandat de Montserrat de Sevilla viu amb gran emoció la trobada amb la Moreneta
- Sant Vicenç es queda sense Germanes Dominiques després de 135 anys
- «Al Berguedà la divisió és un fre important; mirem de reüll què fa l’altre»
- Althaia va diagnosticar prop de 1.600 nous casos de càncer el 2024
- Has treballat menys de 25 anys? Així és com pots aconseguir les cotitzacions gratuïtes de la Seguretat Social