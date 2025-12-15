Dimmtex: Teixits tècnics per a la indústria

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Amb més de 35 anys d’experiència, Dimmtex és especialista en la compra, venda i manteniment de maquinària metal·lúrgica, tant nova com d’ocasió. Ofereixen una àmplia gamma de productes per a professionals: maquinària industrial, accessoris per a manutenció i transport, eines, recanvis i mobiliari per a tallers, tot amb assessorament tècnic personalitzat.

A més, disposen de serveis complets com desmuntatge i trasllats, reparacions, subministrament de recanvis i logística amb enviaments ràpids a tot Espanya i Europa. Com a distribuïdors de marques líders, garanteixen qualitat, funcionalitat i preus competitius, adaptant-se a les necessitats del mercat actual.

Trobaràs Dimmtex a Plana de l’Om, 6, 2n 5a – 08241 Manresa. Per més informació, truca al 93 872 75 06 (horari d’atenció telefònica: de dilluns a divendres, de 09:00 a 13:00 h i de 15:00 a 19:00 h), escriu a dimmtex@dimmtex.com o visita www.dimmtex.com.

