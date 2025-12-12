Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Santpedor

Elèctrica Pintó: Energia segura per al teu espai

Elèctrica Pintó

Elèctrica Pintó / Elèctrica Pintó

Regió7

Santpedor

Amb una àmplia experiència en el sector, Elèctrica Pintó SL s’ha consolidat com una empresa referent en instal·lacions elèctriques i sistemes d’eficiència energètica. L’empresa ofereix serveis que inclouen quadres elèctrics i automatitzacions, sistemes de telecontrol, instal·lacions d’energies renovables, així com il·luminació eficient i control energètic.

A més, disposa de manteniment i servei postvenda, reparació de bombes, taller electromecànic i caldereria, i equips per a dosificació i desinfecció d’aigua potable, garantint seguretat i fiabilitat en cada projecte. Els clients poden trobar Elèctrica Pintó SL al Polígon Industrial Santa Anna I, Carretera de Navarcles, km 4.2, 08251 Santpedor, Barcelona. Per més informació, truca al 93 836 60 36, escriu a pinto@electricapinto.com o visita www.electricapinto.com i www.clorep.es.

