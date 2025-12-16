Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Súria

Embalatges Viladordis: Fabricants d’embalatges industrials a la teva mida

Amb una llarga experiència en el sector, Embalatges Viladordis és especialista en la fabricació de palets i caixes de fusta personalitzades, així com en trincatge i embalatge de contenidors per garantir la màxima seguretat en el transport de mercaderies.

L’empresa ofereix solucions adaptades a cada projecte, amb materials de primera qualitat i un servei professional que assegura eficiència, fiabilitat i protecció en cada enviament. El seu compromís és donar resposta ràpida i segura a les necessitats logístiques dels seus clients. Si necessites embalatges industrials a mida, contacta amb Embalatges Viladordis al 93 869 41 88, escriu a eviladordis@eviladordis.com o visita’ns al Polígon Industrial La Pobla, nau 14, Súria.

