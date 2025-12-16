Súria
Embalatges Viladordis: Fabricants d’embalatges industrials a la teva mida
Regió7
Súria
Amb una llarga experiència en el sector, Embalatges Viladordis és especialista en la fabricació de palets i caixes de fusta personalitzades, així com en trincatge i embalatge de contenidors per garantir la màxima seguretat en el transport de mercaderies.
L’empresa ofereix solucions adaptades a cada projecte, amb materials de primera qualitat i un servei professional que assegura eficiència, fiabilitat i protecció en cada enviament. El seu compromís és donar resposta ràpida i segura a les necessitats logístiques dels seus clients. Si necessites embalatges industrials a mida, contacta amb Embalatges Viladordis al 93 869 41 88, escriu a eviladordis@eviladordis.com o visita’ns al Polígon Industrial La Pobla, nau 14, Súria.
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
- «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
- Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Dos ferits en un accident a la C-55, a Manresa
- Manresa guanya habitants que arriben de Barcelona i en perd amb la comarca
- Una serp de foc baixa de Queralt i tanca el Mercat de Nadal de Berga