Escola Oficial d’Idiomes Manresa: El món és teu, parla’l

Aula de l’Escola Oficial d’Idiomes de Manresa

Aula de l’Escola Oficial d’Idiomes de Manresa / Regió7

Regió7

Manresa

Aprendre idiomes és obrir portes, i a l’Escola Oficial d’Idiomes de Manresa tens totes les claus per fer-ho. El centre ofereix cursos oficials d’alemany, francès, anglès i català, amb nivells que van des d’iniciació fins a l’excel·lència: alemany fins a B2.2, francès fins a C1, anglès fins a C2.2 i català fins a C2.

Aquest curs, al centre delegat de Solsona, també s’imparteixen els nivells A2 i B2.1 d’anglès, ampliant així les opcions per a estudiants de la comarca. Amb professorat qualificat i titulacions reconegudes, l’EOI Manresa és la millor aposta per dominar idiomes i connectar amb el món. Aprèn idiomes i obre portes al teu futur.

Trobaràs l’escola a Plaça Espanya, 2, Manresa. Per més informació, truca al 93 874 82 20, escriu a eoimanresa@xtec.cat o visita www.eoimanresa.cat.

