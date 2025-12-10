Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Fruitós de Bages

Escola Paidos: 50 anys innovant en educació al Bages

Aula de l'Escola Paidos

Aula de l'Escola Paidos / Escola Paidos

Regió7

Sant Fruitós de Bages

Amb mig segle d’història, l’Escola Paidos és molt més que un centre educatiu: és una cooperativa que aposta per la innovació i el treball cooperatiu. Situada a Sant Fruitós de Bages, ofereix una formació completa que abasta llar d’infants, educació infantil, primària i ESO, amb un model pedagògic adaptat a les necessitats del segle XXI.

Els trets diferencials de Paidos són clars: aprenentatge cooperatiu, ús de noves tecnologies, estudi de llengües estrangeres des de ben petits, foment de l’esport per potenciar el treball en equip i l’autoestima, i una educació emocional que cuida el benestar dels alumnes. A més, disposa del Segell Smart d’Innovació Educativa, que acredita l’aplicació de metodologies didàctiques capdavanteres.

Per més informació, visita www.escolapaidos.com, truca al 938 760 271 o escriu a paidos@escolapaidos.cat.

