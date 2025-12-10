Sant Fruitós de Bages
Escola Paidos: 50 anys innovant en educació al Bages
Regió7
Amb mig segle d’història, l’Escola Paidos és molt més que un centre educatiu: és una cooperativa que aposta per la innovació i el treball cooperatiu. Situada a Sant Fruitós de Bages, ofereix una formació completa que abasta llar d’infants, educació infantil, primària i ESO, amb un model pedagògic adaptat a les necessitats del segle XXI.
Els trets diferencials de Paidos són clars: aprenentatge cooperatiu, ús de noves tecnologies, estudi de llengües estrangeres des de ben petits, foment de l’esport per potenciar el treball en equip i l’autoestima, i una educació emocional que cuida el benestar dels alumnes. A més, disposa del Segell Smart d’Innovació Educativa, que acredita l’aplicació de metodologies didàctiques capdavanteres.
Per més informació, visita www.escolapaidos.com, truca al 938 760 271 o escriu a paidos@escolapaidos.cat.
- Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
- Una seixantena d’exalumnes de la Joviat de la generació del 75 es retroben pels 50 anys
- Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
- Un veí de Collbató aconsegueix que li retornin diners de la taxa de residus
- El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
- Operació tornada del pont de desembre: fins a 23 quilòmetres de retencions a la C-16 i accidents d'última hora
- Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
- L’abat de Montserrat, en la cloenda del mil·lenari: «En un món complicat i difícil, volíem ser positius i fer coses»