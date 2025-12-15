Sant Vicenç de Castellet
Estructures Arqué: Solidesa i innovació per a grans projectes
Regió7
Amb més de 50 anys d’experiència i més de 6.000 projectes realitzats, Estructures Arqué és una empresa referent en la fabricació i muntatge d’estructures metàl·liques per a edificació, infraestructures, instal·lacions industrials i esportives, així com obres especials.
Amb tres centres de treball i més de 20.000 m² d’instal·lacions, la companyia produeix fins a 15.000 tones d’estructura metàl·lica cada any, amb una gestió òptima i qualitat garantida. Compta amb la certificació europea CE en EXC4, la màxima categoria en fabricació estructural, atorgada per Lloyd’s Register. La seva aposta per la innovació es reflecteix en el sistema patentat Arqué Spatial Systems per a cobertes lleugeres i en la seva capacitat d’adaptar-se a qualsevol repte tècnic amb experiència consolidada des de 1942.
Per a més informació, visita www.estructurasarque.com o truca al 93 833 06 61. També ens trobaràs a Sant Vicenç de Castellet, Soses (Lleida) i Sant Cugat del Vallès.
