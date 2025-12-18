Igualada
Ezequiel I. Alcántara Moreno: el teu cas, la nostra lluita
El despatx d’Ezequiel Alcántara, situat a Igualada, ofereix serveis d’assessorament legal integral amb un enfocament proper i compromès. Especialitzat en dret civil, dret de família, extranjeria, dret laboral, dret bancari i la Llei de la Segona Oportunitat, el seu objectiu és garantir el compliment de la normativa i defensar els interessos dels clients amb estratègies àgils i eficaces. Amb més de 100 casos resolts, el despatx combina experiència jurídica amb un tracte personalitzat per empreses, autònoms i particulars.
Ezequiel Alcántara entén que darrere de cada cas hi ha una història i unes necessitats úniques. Per això, treballa amb rigor, transparència i empatia, oferint solucions adaptades i assessorament constant per evitar conflictes legals i resoldre reclamacions amb èxit. Si busques un advocat que es comprometi amb el teu cas des del primer moment, contacta amb nosaltres i trobarem junts la millor solució.
Per a més informació, es pot contactar a Carrer de Florenci Valls, 100, 08700 Igualada (Barcelona), trucar al 688 75 06 41, escriure a ealcantara@alcantaramoreno.com o visita www.alcantaramoreno.com.
