Sant Fruitós de Bages
Ferros Cortès: Força i qualitat en productes siderúrgics a la Catalunya Central
Amb més de 60 anys d’història, Ferros Cortès, SL s’ha consolidat com una empresa líder a la Catalunya Central en la distribució de productes relacionats amb l’acer, amb una projecció nacional i internacional. La seva filosofia es basa en tres pilars: qualitat, servei i eficiència, garantint lliuraments ràpids i una atenció personalitzada.
Ferros Cortès disposa de més de 10.000 m² dedicats al comerç del metall, amb maquinària d’última generació per al tall i muntatge, ponts grua i serres per bigues de fins a 700 mm, així com una flota pròpia per a distribució. Compta amb estoc permanent per garantir lliuraments en 48 hores i ofereix una gamma completa de productes: perfils, tubs, xapes, ferralla elaborada, armadures i forja certificada AENOR, amb la millor relació qualitat-preu gràcies a la seva pertinença al grup SIDECO.
Per a més informació, visita www.cortessl.com, escriu a cortessl@cortessl.com o truca al 93 876 00 51. Ens trobaràs a Sant Fruitós de Bages, Santpedor i Gironella.
