Sant Fruitós de Bages

Ferros Cortès: Força i qualitat en productes siderúrgics a la Catalunya Central

Forjant qualitat des de fa més de 60 anys.

Forjant qualitat des de fa més de 60 anys.

Regió7

Sant Fruitós de Bages

Amb més de 60 anys d’història, Ferros Cortès, SL s’ha consolidat com una empresa líder a la Catalunya Central en la distribució de productes relacionats amb l’acer, amb una projecció nacional i internacional. La seva filosofia es basa en tres pilars: qualitat, servei i eficiència, garantint lliuraments ràpids i una atenció personalitzada.

Ferros Cortès disposa de més de 10.000 m² dedicats al comerç del metall, amb maquinària d’última generació per al tall i muntatge, ponts grua i serres per bigues de fins a 700 mm, així com una flota pròpia per a distribució. Compta amb estoc permanent per garantir lliuraments en 48 hores i ofereix una gamma completa de productes: perfils, tubs, xapes, ferralla elaborada, armadures i forja certificada AENOR, amb la millor relació qualitat-preu gràcies a la seva pertinença al grup SIDECO.

Per a més informació, visita www.cortessl.com, escriu a cortessl@cortessl.com o truca al 93 876 00 51. Ens trobaràs a Sant Fruitós de Bages, Santpedor i Gironella.

