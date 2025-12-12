Flors Roset: Flors que parlen per tu

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Si busques sorprendre amb un detall especial, Flors Roset és el lloc ideal. Aquesta floristeria d’Igualada ofereix una àmplia varietat de rams, decoracions i serveis de jardineria, pensats per donar vida a qualsevol espai amb elegància i color.

Amb una atenció personalitzada, el seu equip t’ajudarà a trobar les flors perfectes per a cada ocasió, ja sigui per regalar, decorar esdeveniments o embellir la teva llar. Flors Roset es troba al Carrer Òdena, 14, Igualada, i posa a la teva disposició tots els seus serveis amb la professionalitat que els caracteritza. Per a més informació, pots trucar al 93 803 58 05 o al 666 46 87 86, o bé contactar per correu electrònic a rosetjardins@rosetjardins.com.

