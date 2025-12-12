Flors Roset: Flors que parlen per tu
Si busques sorprendre amb un detall especial, Flors Roset és el lloc ideal. Aquesta floristeria d’Igualada ofereix una àmplia varietat de rams, decoracions i serveis de jardineria, pensats per donar vida a qualsevol espai amb elegància i color.
Amb una atenció personalitzada, el seu equip t’ajudarà a trobar les flors perfectes per a cada ocasió, ja sigui per regalar, decorar esdeveniments o embellir la teva llar. Flors Roset es troba al Carrer Òdena, 14, Igualada, i posa a la teva disposició tots els seus serveis amb la professionalitat que els caracteritza. Per a més informació, pots trucar al 93 803 58 05 o al 666 46 87 86, o bé contactar per correu electrònic a rosetjardins@rosetjardins.com.
