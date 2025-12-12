Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Fos Assessors: Assessoria integral per a empreses

Assessoria integral per a empreses

Assessoria integral per a empreses / Freepik

Amb una llarga trajectòria en el sector, Fos Assessors és el teu aliat per gestionar de manera eficient totes les àrees clau del teu negoci. Ofereixen serveis d’assessoria laboral, fiscal, comptable i jurídica, així com administració de finques i corredoria d’assegurances, garantint una atenció integral i adaptada a cada necessitat.

Amb oficines a Berga i Barcelona, compten amb un equip de professionals qualificats que treballa amb rigor i proximitat per donar resposta a empreses, autònoms i particulars. El seu objectiu és clar: simplificar la gestió i aportar tranquil·litat amb solucions fiables i personalitzades. La seu de Berga es troba al Pg. de La Pau, 47, 1r, amb telèfon 93 821 17 04, fax 93 822 13 11 i correu electrònic fosberga@fos.cat. La seu de Barcelona està situada al C. Còrcega, 534, entl. 3a, amb telèfon 93 455 23 05, fax 93 455 23 02 i correu electrònic fosbarna@fos.cat. Per més informació, truca al 93 821 17 04 (Berga) o al 93 455 23 05 (Barcelona)

