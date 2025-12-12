Berga
Fos Assessors: Assessoria integral per a empreses
Regió7
Amb una llarga trajectòria en el sector, Fos Assessors és el teu aliat per gestionar de manera eficient totes les àrees clau del teu negoci. Ofereixen serveis d’assessoria laboral, fiscal, comptable i jurídica, així com administració de finques i corredoria d’assegurances, garantint una atenció integral i adaptada a cada necessitat.
Amb oficines a Berga i Barcelona, compten amb un equip de professionals qualificats que treballa amb rigor i proximitat per donar resposta a empreses, autònoms i particulars. El seu objectiu és clar: simplificar la gestió i aportar tranquil·litat amb solucions fiables i personalitzades. La seu de Berga es troba al Pg. de La Pau, 47, 1r, amb telèfon 93 821 17 04, fax 93 822 13 11 i correu electrònic fosberga@fos.cat. La seu de Barcelona està situada al C. Còrcega, 534, entl. 3a, amb telèfon 93 455 23 05, fax 93 455 23 02 i correu electrònic fosbarna@fos.cat. Per més informació, truca al 93 821 17 04 (Berga) o al 93 455 23 05 (Barcelona)
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Sembla la Sagrada Família, però és en un petit poble de Tarragona: una joia modernista d'un deixeble de Gaudí que per poc no arriba a existir
- Ernest Larroya munta una Trobada de Bateries per La Marató: 'El meu pare es va morir de càncer i jo volia aportar el meu granet de sorra a Manresa
- El grup Casablanca adquireix la cocteleria Glaç de Manresa
- Jo Jet i Maria Ribot pleguen