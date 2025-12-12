Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Fotografia Vert: Capturant moments que perduren

Fotografia Vert s’ha convertit en el referent per capturar moments únics amb professionalitat i creativitat. L’establiment ofereix tot tipus de reportatges de foto i vídeo, des d’esdeveniments fins a sessions d’estudi, així com fotos per carnet a l’instant, serveis digitals i venda de material fotogràfic. A més, disposen d’imatges per a decoració que donen un toc especial als teus espais.

Amb una atenció propera i experta, Fotografia Vert és el lloc ideal per transformar moments en memòries que duren per sempre. Ens trobaràs al Carrer de Sobrerroca, 19, 08241 Manresa, Barcelona. Per més informació, truca al 93 872 23 61 o 93 872 40 81, o escriu-nos a fotografiavert@gmail.com.

