Manresa
Fotografia Vert: Capturant moments que perduren
Regió7
Manresa
Fotografia Vert s’ha convertit en el referent per capturar moments únics amb professionalitat i creativitat. L’establiment ofereix tot tipus de reportatges de foto i vídeo, des d’esdeveniments fins a sessions d’estudi, així com fotos per carnet a l’instant, serveis digitals i venda de material fotogràfic. A més, disposen d’imatges per a decoració que donen un toc especial als teus espais.
Amb una atenció propera i experta, Fotografia Vert és el lloc ideal per transformar moments en memòries que duren per sempre. Ens trobaràs al Carrer de Sobrerroca, 19, 08241 Manresa, Barcelona. Per més informació, truca al 93 872 23 61 o 93 872 40 81, o escriu-nos a fotografiavert@gmail.com.
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Sembla la Sagrada Família, però és en un petit poble de Tarragona: una joia modernista d'un deixeble de Gaudí que per poc no arriba a existir
- Ernest Larroya munta una Trobada de Bateries per La Marató: 'El meu pare es va morir de càncer i jo volia aportar el meu granet de sorra a Manresa
- El grup Casablanca adquireix la cocteleria Glaç de Manresa
- Jo Jet i Maria Ribot pleguen