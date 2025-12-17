Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Funerària Ferran: Cuidem cada detall amb afecte

Acompanyant les famílies amb respecte i professionalitat

Acompanyant les famílies amb respecte i professionalitat / Eugene Barmin - Freepik

Berga

Amb més d’un segle d’història, Funerària Ferran és sinònim de tradició i proximitat en els moments més difícils. Des dels seus inicis, la família Ferran ha mantingut un compromís ferm: oferir un servei humà, discret i respectuós, cuidant cada detall perquè les famílies trobin serenitat i suport.

Actualment, disposen d’espais pensats per preservar la intimitat i el confort, així com serveis adaptats a les necessitats de cada persona. Ofereixen gestió de defuncions les 24 hores, 7 dies a la setmana, tramitació completa, cerimònies personalitzades i assessorament integral. Tot amb la mateixa filosofia que els ha caracteritzat des de fa generacions: acompanyar amb afecte i professionalitat.

Amb oficines a Berga, Funerària Ferran continua evolucionant per donar resposta als nous temps sense perdre l’essència d’un tracte proper i familiar. Ens trobaràs a Carretera de Ribes, 8-10, 08600 Berga, Barcelona. Per més informació, truca al 93 821 03 10 o visita www.funerariaferran.com.

