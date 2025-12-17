Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Facturació al BagesMor Secundí SoldevilaRates a ManresaLladres de motosTransferènciesPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Gironella

Fusteria Esquius de Gironella: fem realitat les teves idees

Fusteria Esquius

Fusteria Esquius / Fusteria Esquius

Regió7

Gironella

Fusteria Esquius, situada al Camí Font de l’Ermita de Gironella, és un espai dedicat a transformar la fusta en projectes únics i personalitzats. Amb més de 45 anys d’experiència, combina la tradició artesanal amb la tecnologia CNC per oferir solucions adaptades a les necessitats de cada client.

El taller dissenya i produeix tot tipus de mobiliari per a exteriors, estructures de fusta i elements a mida. Entre els seus serveis destaquen la fabricació de finestres que aporten llum i calidesa, portes que combinen seguretat i disseny, i mòduls per a punts d’informació, bungalous o sistemes MODUBLOC. També ofereix mecanitzats automatitzats amb gravats, motlles i peces especials per a la indústria.

Fusteria Esquius creu que cada projecte és una oportunitat per donar vida a les idees dels seus clients. Per això, treballa amb precisió, qualitat i creativitat per convertir la fusta en solucions duradores i estètiques. Per a més informació, es pot visitar el taller a Camí Font de l’Ermita, 1, 08680 Gironella (Barcelona), trucar al 938 25 10 18, escriure a fusteria@fustesquius.com o consultar www.fusteriaesquius.com.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents