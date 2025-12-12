Manresa
G.C. Advocats Associats: Defensa legal amb compromís
Regió7
Amb més de 20 anys d’experiència, G.C. Advocats Associats és el despatx de referència a Manresa per a assessorament jurídic integral a particulars i empreses. El seu equip multidisciplinari ofereix un servei proper i personalitzat, basat en la professionalitat, el rigor i la confiança. Especialistes en dret civil, laboral i mercantil, gestionen conflictes relacionats amb propietats, contractes, relacions familiars, litigis laborals i constitució de societats. També són experts en la Llei de la Segona Oportunitat, oferint solucions reals per a persones amb dificultats econòmiques. A més, disposen de serveis d’administració de finques, garantint una gestió eficient i transparent.
Amb un tracte directe i flexible, G.C. Advocats Associats acompanya els seus clients en procediments judicials i extrajudicials, aportant seguretat i tranquil·litat en cada pas. Ens trobaràs al Pg. de Pere III, 83 entl. 3a, Manresa. Per més informació, truca al 93 872 25 55, escriu a gcadvocatsassociats@gcadvocatsassociats.com o visita www.gcadvocatsassociats.com.
