G.C. Advocats Associats: Defensa legal amb compromís

G.C. Advocats Associats

G.C. Advocats Associats / G.C. Advocats Associats

Amb més de 20 anys d’experiència, G.C. Advocats Associats és el despatx de referència a Manresa per a assessorament jurídic integral a particulars i empreses. El seu equip multidisciplinari ofereix un servei proper i personalitzat, basat en la professionalitat, el rigor i la confiança. Especialistes en dret civil, laboral i mercantil, gestionen conflictes relacionats amb propietats, contractes, relacions familiars, litigis laborals i constitució de societats. També són experts en la Llei de la Segona Oportunitat, oferint solucions reals per a persones amb dificultats econòmiques. A més, disposen de serveis d’administració de finques, garantint una gestió eficient i transparent.

Amb un tracte directe i flexible, G.C. Advocats Associats acompanya els seus clients en procediments judicials i extrajudicials, aportant seguretat i tranquil·litat en cada pas. Ens trobaràs al Pg. de Pere III, 83 entl. 3a, Manresa. Per més informació, truca al 93 872 25 55, escriu a gcadvocatsassociats@gcadvocatsassociats.com o visita www.gcadvocatsassociats.com.

Sant Fruitós posarà noms de dona a set nous carrers de Pineda de Bages

L’IRTA-CReSA, investigat pel brot de pesta porcina, no està obligat a tenir pla davant risc biològic

Mossos de paisà vigilaran irregularitats al volant aquest Nadal

Meritxell Batet, nomenada consellera independent de l’operadora de telecomunicacions per satèl·lit, Sateliot

Seat inaugura la planta d'assemblatge de bateries de Martorell

La Oreja de Van Gogh anuncia un nou concert al Palau Sant Jordi el 27 de novembre del 2026

Joan Baró Gálvez: Solucions legals per a tu

Més llum al parc Puigterrà de Manresa per millorar la seguretat i la mobilitat de l’accés pel carrer Circumval·lació

