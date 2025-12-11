Gabinet Pere Bonet Dalmau: Escoltem, entenem i ajudem

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

A Manresa, el Gabinet de Psiquiatria i Psicologia Pere Bonet Dalmau és un referent en salut mental i benestar emocional. Situat al Carrer Àngel Guimerà, 28, 1r 1a, compta amb un equip multidisciplinari format per psiquiatres, psicòlegs i geriatres, que ofereixen una atenció integral i personalitzada.

El centre treballa amb infants, adolescents, adults i persones en procés d’envelliment, adaptant cada intervenció a les necessitats individuals. Els serveis inclouen atenció psiquiàtrica i psicoterapèutica, sempre basats en valoracions rigoroses i enfocades a millorar la qualitat de vida dels pacients. Per més informació o per demanar cita, truca al 93 874 07 04 o visita www.bonetdalmau.com.

