Igualada

La Gaspar: Creativitat i disseny al cor d’Igualada

L’Escola Municipal d’Art i Disseny La Gaspar és el centre de referència per a aquells que volen convertir la seva passió per l’art en una professió. Amb una àmplia oferta de cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, l’escola forma futurs professionals en especialitats com Gràfica publicitària, Gràfica audiovisual (modalitat 3x2), Tècniques en pell, Artesania de complements de cuir i Assistència al producte gràfic imprès.

A més, La Gaspar aposta per la creativitat a totes les edats amb el programa Escola Oberta, que ofereix tallers artístics, tecnològics i d’artesania en cuir per a infants, joves i adults. Des de Musicart per als més petits fins a dibuix artístic, ceràmica creativa, gravat, fotografia i disseny gràfic per als adults, hi ha opcions per a tothom.

Trobaràs La Gaspar a Av. Barcelona, 105, 1r pis, Igualada. Per més informació, visita www.lagaspar.com o contacta al 93 805 52 62.

