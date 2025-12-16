Igualada
Grues i Portavehicles Pedro: Assistència ràpida sempre al teu costat
Regió7
Des de 1987, Grues i Portavehicles Pedro és una empresa referent en l’assistència en carretera, oferint un servei ràpid, segur i eficient a qualsevol hora del dia. Amb bases a Vilafranca, Igualada i Tarragona, cobreix una àmplia zona de Catalunya per donar resposta immediata a qualsevol imprevist.
Entre els seus serveis destaquen l’assistència en carretera per avaries i accidents, rescats amb grues ploma equipades amb tecnologia avançada, grues de gran tonelatge, plataformes per turismes i un taller mòbil per solucionar incidències al moment. Tot això amb un equip professional i una flota moderna que garanteixen la màxima eficàcia. Si necessites un servei de confiança les 24 hores del dia, truca al 93 804 01 04 o al mòbil 659 04 40 44. Més informació a www.gruaspedro.com o escriu a info@gruaspedro.com.
