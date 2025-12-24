Imprintsa: Qualitat i innovació en impressió

Sant Fruitós de Bages
Impressions Intercomarcals S.A. (Imprintsa) és un dels principals centres d'impressió de Catalunya, especialitzat en la producció de revistes, fullets i directoris en quadricromia. Ubicada a Sant Fruitós de Bages (Barcelona), l'empresa va néixer per donar resposta a les creixents necessitats d'impressió de la premsa local i s'ha consolidat en el mercat espanyol imprimint, a més de diaris com Regió7, altres capçaleres d'àmbit nacional.
Amb més de 5.600 m² dedicats a la impressió, Imprintsa disposa d'un equip humà altament qualificat i de la maquinària i tecnologia més avançades, garantint resultats òptims en cada projecte. L'empresa compta amb la certificació ISO 14001, que acredita el seu compromís amb la qualitat i la sostenibilitat.
Per a més informació, es pot visitar la seu al Ctra. C16-C, Km. 3,4, Pol. Ind. "Carretera de Berga", 08272 Sant Fruitós de Bages (Barcelona), trucar al 93 878 84 03, escriure a imprintsa@imprintsa.com o consultar la web: http://www.imprintsa.com.
