Imprintsa: Qualitat i innovació en impressió

Impressió d’alta qualitat

Impressió d'alta qualitat

Impressions Intercomarcals S.A. (Imprintsa) és un dels principals centres d'impressió de Catalunya, especialitzat en la producció de revistes, fullets i directoris en quadricromia. Ubicada a Sant Fruitós de Bages (Barcelona), l'empresa va néixer per donar resposta a les creixents necessitats d'impressió de la premsa local i s'ha consolidat en el mercat espanyol imprimint, a més de diaris com Regió7, altres capçaleres d'àmbit nacional.

Amb més de 5.600 m² dedicats a la impressió, Imprintsa disposa d'un equip humà altament qualificat i de la maquinària i tecnologia més avançades, garantint resultats òptims en cada projecte. L'empresa compta amb la certificació ISO 14001, que acredita el seu compromís amb la qualitat i la sostenibilitat.

Per a més informació, es pot visitar la seu al Ctra. C16-C, Km. 3,4, Pol. Ind. "Carretera de Berga", 08272 Sant Fruitós de Bages (Barcelona), trucar al 93 878 84 03, escriure a imprintsa@imprintsa.com o consultar la web: http://www.imprintsa.com.

Creativitat als aparadors: Solsona premia un trencanous i un homenatge a Gaudí al concurs de Nadal

Veolia unifica la seva organització i marca per afrontar els creixents reptes mediambientals

Gil Membrado, d'Olost, lidera en el seu debut a les Andbank GSeries

Abascal i Ortega Smith, una ruptura política, personal i gairebé familiar

Barcelona regula el botellon nadalenc del carrer Mandri: tancament dels supermercats 24 hores i talls de tràfic

Investiguen l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per contractes sense justificar de 21,7 milions

Diari Regió7: Mitjà de referència a la Catalunya central

Borredà celebra la Fira de Nadal amb parades, música, jocs i el príncep Hassan
