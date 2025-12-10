Institut Guillem Catà: On neixen les oportunitats

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Institut Guillem Catà de Manresa és un centre educatiu que aposta per una formació completa i adaptada a les necessitats del mercat laboral. Ofereix una àmplia gamma d’estudis: des de ESO i Batxillerat (Humanitats, Ciències Socials, Ciències i Tecnologia) fins a cicles formatius de grau bàsic, mitjà i superior en sectors tan diversos com comerç, sanitat, bellesa, fusta, educació infantil, integració social, mediació comunicativa i caracterització i maquillatge professional.

El centre també disposa de Programes de Formació i Inserció (PFI) i Itineraris Formatius Específics (IFE), així com una alta participació en projectes Erasmus+, que permeten als estudiants viure experiències internacionals i millorar el seu nivell d’anglès.

Trobaràs l’Institut Guillem Catà a Carrer Rosa Sensat, 6-8, Manresa. Per més informació, visita www.guillemcata.cat o truca al 93 877 37 05.

