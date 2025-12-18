Igualada
Isabel Cano Franco: advocacia amb rigor i proximitat d’Igualada
Regió7
El despatx Isabel Cano Franco, fundat el 1980, és un bufet multidisciplinari amb una llarga trajectòria en dret penal, civil, de família, successions, fiscal i bancari. Amb més de quaranta anys d’experiència, ofereix una visió global i transparent, prioritzant la negociació efectiva i buscant sempre la solució més àgil i eficaç per a cada cas. El seu equip, format per professionals col·legiats al Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, combina rigor jurídic amb proximitat i empatia per acompanyar els clients en moments decisius.
Especialitzat en dret de família i successions, dret penal, assessoria fiscal i dret bancari i de consum, el despatx garanteix un servei personalitzat i estricte compliment legal, amb estratègies adaptades a cada situació. El compromís és clar: protegir els interessos dels clients amb professionalitat, confidencialitat i resultats tangibles. Per a més informació, es pot visitar la seva pàgina web www.canojuliaadvocats.com.
