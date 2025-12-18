Manresa
J. Estany: fred i calor, sempre a punt
Regió7
J. Estany, situada al Polígon Industrial Bufalvent de Manresa, és una empresa especialitzada en instal·lació, manteniment i servei tècnic d’equips de fred industrial i comercial, refrigeració, aire condicionat, climatització i calefacció industrial. Fundada el 1968 com a empresa familiar, ha evolucionat fins a convertir-se en un referent en el sector, amb capacitat per desenvolupar projectes i instal·lacions adaptades a cada necessitat.
Amb gairebé quaranta anys d’experiència, J. Estany combina rigor, qualitat i rapidesa per garantir resultats òptims en tots els seus serveis, incloent muntatge d’instal·lacions, reparacions i lloguer de maquinària de fred i climatització. La seva infraestructura, flota equipada i personal qualificat permeten oferir una resposta immediata en casos d’urgència, mantenint sempre el compromís de millorar dia a dia i adaptar-se a les necessitats del client. Per a més informació, es pot visitar el centre a C. Miquel Servet, 12-14, Pol. Ind. Bufalvent, 08243 Manresa (Barcelona), trucar al 93 873 79 94 o visita a www.jestany.com.
