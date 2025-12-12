Igualada
Joan Baró Gálvez: Solucions legals per a tu
Regió7
Igualada
Amb una sòlida experiència en l’àmbit jurídic, Joan Baró Gálvez és advocat especialitzat en dret del treball i Seguretat Social, oferint assessorament i defensa legal tant per a treballadors com per a empreses. El seu objectiu és garantir solucions eficaces davant conflictes laborals, acomiadaments, reclamacions salarials i gestions relacionades amb prestacions socials.
Amb un tracte proper i professional, treballa per protegir els drets dels seus clients i aportar seguretat en cada procés. Si necessites un advocat de confiança per resoldre qüestions laborals, Joan Baró Gálvez és la resposta. Ens trobaràs a C. Sant Magí, 2, 2n 2a, Igualada. Per més informació, truca al 93 804 07 69 o escriu a barogalvez@icab.cat.
