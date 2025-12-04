Julieta Soler Escola de Dansa: On la dansa és vida

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Si t’apassiona la dansa, Julieta Soler Escola de Dansa és el teu espai per créixer i expressar-te. Amb una trajectòria consolidada, ofereix formació per a totes les edats, des dels 3 anys fins a adults, en disciplines tan variades com ballet clàssic (amb preparació per als exàmens oficials R.A.D de Londres), dansa urbana, dansa contemporània, K-Pop, Sincro Latino, balls de saló i molt més.

A més, l’escola combina formació i competició, donant l’oportunitat als alumnes de viure la dansa amb intensitat i professionalitat. Les classes es realitzen al Carrer Cós, 11, baixos, Manresa. Per informació i inscripcions, truca al 93 872 83 95 o al 606 07 42 65, escriu a dansa@julietasoler.cat o visita www.dansajulietasoler.com

Víctimes de l’accident de bus a França litiguen al jutjat per ser indemnitzats un any després del sinistre

Puc contagiar-me de pesta porcina? Claus sobre la seguretat de la carn i l’embotit

Dos ferits en cedir el sostre de l'estació d'autobusos de Manresa: els afectats són un operari i un usuari a qui li ha caigut l'home a sobre

La troballa d'un patró molecular en malalties del cervell i l'intestí obre la via per millorar la detecció del Parkinson

La residència d'avis de la Sagrada Família de Manresa tindrà Pastorets després de més de 15 anys

El Barça intenta impedir un altre ridícul i només vendrà entrades als seus socis en el partit contra l’Eintracht

Austràlia, l'amiga internacional dels porcs catalans

