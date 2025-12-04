Julieta Soler Escola de Dansa: On la dansa és vida

Manresa
Si t’apassiona la dansa, Julieta Soler Escola de Dansa és el teu espai per créixer i expressar-te. Amb una trajectòria consolidada, ofereix formació per a totes les edats, des dels 3 anys fins a adults, en disciplines tan variades com ballet clàssic (amb preparació per als exàmens oficials R.A.D de Londres), dansa urbana, dansa contemporània, K-Pop, Sincro Latino, balls de saló i molt més.
A més, l’escola combina formació i competició, donant l’oportunitat als alumnes de viure la dansa amb intensitat i professionalitat. Les classes es realitzen al Carrer Cós, 11, baixos, Manresa. Per informació i inscripcions, truca al 93 872 83 95 o al 606 07 42 65, escriu a dansa@julietasoler.cat o visita www.dansajulietasoler.com
