Santpedor

Lisa Assessorament: Solucions integrals per a empreses i particulars

Solucions professionals per a empreses i particulars.

Solucions professionals per a empreses i particulars. / Freepik

Regió7

Santpedor

Lisa Assessorament és un referent en la gestió fiscal, laboral, comptable i jurídica. Situada al carrer Pic d’Aneto, a Santpedor, ofereix un servei proper i professional per garantir que empreses, autònoms i particulars compleixin amb les seves obligacions i prenguin decisions amb seguretat.

El seu equip especialitzat acompanya els clients en totes les àrees clau del negoci: assessorament fiscal i gestió tributària per optimitzar els impostos amb confiança; àrea laboral per gestionar contractes, nòmines i relacions laborals sense complicacions; comptabilitat i finances amb control i transparència; i assessorament jurídic i mercantil amb solucions legals adaptades a cada situació. Lisa Assessorament treballa amb rigor i proximitat, perquè la tranquil·litat dels seus clients és la seva prioritat.

Per a més informació, es pot visitar el centre a Carrer Pic d’Aneto, 08251 Santpedor, trucar al 93 827 26 27, enviar un fax al 93 827 25 18 o escriure a netisa@lisases.e.telefonica.net.

